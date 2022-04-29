В Татарстане в 2022 году стали в 4 раза чаще обращаться за медпомощью после укуса клещей

В этом году в Татарстане в четыре раза выросло число обратившихся за медицинской помощью после укусов клещей. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике.

С начала эпидемиологического сезона в медучреждения обратились 152 человека, в том числе 52 ребенка. В прошлом году таких случаев зарегистрировали всего 12. Кроме того, в два раза оказался превышен среднемноголетний уровень. Он составлял 2,11 на 100 тысяч населения.

Случаев заболевания инфекциями, передаваемыми клещами, в Татарстане на сегодняшний день не зарегистрировано.

Фото: media.kpfu.ru

На днях энтомолог, доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев предупредил, что начало пика активности клещей в этом сезоне в Татарстане может сместиться с первомайских праздников на 9 мая. Это связано с сохраняющимся снежным покровом в лесах республики.

Дарья Акимова