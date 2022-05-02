Браузеры с автопроверкой видео на фейки могут появиться в 2022 году

Функции автоматической проверки видеозаписей на наличие элементов, сгенерированных с помощью технологий deepfake, могут появиться в проигрывателях социальных сетей и браузерах уже в 2022 году, они будут функционировать в тестовом режиме, рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.



По его словам, сервисы интеллектуального анализа видео сейчас развиваются, разработчики постоянно повышают эффективность работы алгоритмов, увеличивают объемы данных для обучения систем и ищут новые области применения технологий.

Получившие широкое распространение видео с применением технологии deepfake предполагают совершенствование методов их распознавания. Такие программы на рынке уже существуют, следующий этап — их расширение в браузеры и проигрыватели в соцсетях, сообщает ТАСС.

Технология deepfake применяется при изменении внешности людей при редактуре видео, позволяя, к примеру, заменить лицо автора на лицо знаменитости или добавить свое лицо в сцену фильма. В связи с этим в Сети появляются «фейковые» материалы, и ученые ищут способы их распознавания.

Фото: realnoevremya.ru

Еще в 2020 году в России научили нейросеть определять «фейковые» лица на видео с точностью более 90%. Предполагалось, что сервис вызовет особый интерес у новостных и PR-агентств и медиакомпаний, поскольку им необходимо проверять информацию. Сервисом смогут воспользоваться и обычные пользователи, которые желают убедиться в достоверности видеороликов.

Маргарита Головатенко