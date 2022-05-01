Новым главным тренером «Салавата Юлаева» стал Виктор Козлов

Бывший хоккеист «Салавата Юлаева», а также помощник Томи Лямся на тренерской скамье с 2020 по 2022 годы Виктор Козлов стал новым главным тренером уфимской команды. Об этом «Салават Юлаев» объявил на своем официальном сайте.

Сам специалист, комментируя свое назначение, отметил, что переговоры прошли легко, а также что этот шаг в карьере — хороший вызов для него.

«Состоялась встреча с главой республики. Встретиться с Радием Фаритовичем [Хабировым] — огромная честь для меня. Понимаю, какая ответственность на меня возложена.

Сейчас мы рассматриваем игроков, которые, возможно, пополнят наш состав, и планируем тренировочный сбор, подготовку к следующему сезону», — цитирует Козлова официальный сайт клуба.

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что клуб хочет продолжать взятый курс при предыдущем наставнике, поскольку команда показывает интересный хоккей.

«Не считаем нужным что-то менять. Виктор Николаевич знает, что делать дальше», — заявил Ринат Баширов.

В прошедшем сезоне «Салават» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Уфимская команда дошла до второго раунда Кубка Гагарина, где уступила челябинскому «Трактору» (2:4 в серии).

Виктор Козлов уже работал главным тренером «Металлурга». В качестве игрока он выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорской командой в 2016 году.

Эрик Добролюбов