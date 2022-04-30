В Минэкономики Татарстана заявили о стабильной ситуации на продовольственном рынке республики

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов сегодня на совещании в Доме Правительства РТ заявил, что ситуация по товарным запасам на продовольственном рынке республики остается стабильной. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

По словам главы Минэкономики, контроль за ситуацией продолжается. Также объем основных товаров в торговых сетях и распределительных центрах достаточен для удовлетворения спроса татарстанского населения.

Кроме того, Шагиахметов отметил, что по-прежнему остается актуальным вопрос импортозамещения для предприятий. Он заявил, что организациям Татарстана необходимо по максимуму использовать возможность замены импортного товара через Республиканский маркетинговый центр.

Фото: Ринат Назметдинов

В начале апреля в Татарстане объемы розничных продаж продуктов длительного хранения снизились в сравнении с началом марта. Спрос на сахар и соль упал в 3,5 раза, на муку и рис — в три раза, на растительное масло — в 2,8 раза.

Дарья Акимова