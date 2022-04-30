На экскурсионную поездку по Казани для туристов из Воронежа выделят почти 900 тысяч рублей
Воронежский государственный технический университет (ВГТУ) объявил тендер на организацию и проведение экскурсионных поездок культурно-просветительского характера в Казани. Начальная цена договора — 891 тысяча рублей.
Сроки оказания услуги — до 1 сентября текущего года. Всего необходимо организовать одну поездку, однако экскурсионная программа должна включать в себя в том числе посещение Болгара, Свияжска, Раифы и Иннополиса. Продолжительность поездки — четыре полных дня и три ночи, не включая времени в пути.
Помимо организации экскурсий, также нужно обеспечить проживание участников в гостиничных номерах, питание, услуги по предоставлению транспорта и т.д. Количество участников поездки — 50 человек.
Заявки на участие принимаются до 16 мая. Подрядчика определят 19 мая.
В марте сообщалось, что на проведение экскурсий по Казани для туристов из Москвы и Кузбасса потратят 2,7 млн рублей. Помимо экскурсии по столице Татарстана, отдыхающие должны посетить Свияжск, Елабугу и Йошкар-Олу.
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