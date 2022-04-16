Новости общества

13:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане остаются подтопленными ряд приусадебных участков и несколько низководных мостов

11:57, 16.04.2022
В Татарстане остаются подтопленными ряд приусадебных участков и несколько низководных мостов
Фото: ГУ МЧС России по Татарстану (архив)

По состоянию на утро 16 апреля в Татарстане остаются подтопленными ряд приусадебных участков и несколько низководных мостов. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, подтоплены:

  • 3 приусадебных участка в селе Чепчуги Высокогорского района;
  • 10 приусадебных участков в деревне Байкал Высокогорского района;
  • 7 приусадебных участков в деревне Старые Бирюли Высокогорского района;
  • 16 приусадебных участков в деревне Татарское Танаево Зеленодольского района;
  • 2 низководных моста в Буинском районе у села Кият на реке Свияге;
  • 1 низководный мост в Нурлатском районе у поселка Урняк на реке Большой Черемшан;
  • 1 низководный мост в Новошешминском районе у села Слобода Архангельская на реке Шешма;
  • 1 участок автодороги в Тюлячинском районе у деревни Екатериновка на реке Малая Меша;
  • 1 участок автодороги в Арском районе в селе Качелино;
  • 1 участок улично-дорожной сети в Пестречинском районе в деревне Куюки;
  • 2 участка улично-дорожной сети в Лаишевском районе в деревне Зимняя Горка и селе Столбище.
Фото: ГУ МЧС России по Татарстану (архив)

Отмечается, что во всех случаях жилые дома и социально значимые объекты в зону подтопления не входят. Эвакуация местных жителей не требуется. Отрезанных от жизнеобеспечения населенных пунктов нет.

В республике специалисты МЧС отслеживают ситуацию с паводком с воздуха. Например, в Мамадышском районе у села Урманчеево затопило пойму реки Берсут, а в Новошешминском — у Петропавловской слободы разлилась Шешма.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также