В Татарстане остаются подтопленными ряд приусадебных участков и несколько низководных мостов
По состоянию на утро 16 апреля в Татарстане остаются подтопленными ряд приусадебных участков и несколько низководных мостов. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по республике.
По данным ведомства, подтоплены:
- 3 приусадебных участка в селе Чепчуги Высокогорского района;
- 10 приусадебных участков в деревне Байкал Высокогорского района;
- 7 приусадебных участков в деревне Старые Бирюли Высокогорского района;
- 16 приусадебных участков в деревне Татарское Танаево Зеленодольского района;
- 2 низководных моста в Буинском районе у села Кият на реке Свияге;
- 1 низководный мост в Нурлатском районе у поселка Урняк на реке Большой Черемшан;
- 1 низководный мост в Новошешминском районе у села Слобода Архангельская на реке Шешма;
- 1 участок автодороги в Тюлячинском районе у деревни Екатериновка на реке Малая Меша;
- 1 участок автодороги в Арском районе в селе Качелино;
- 1 участок улично-дорожной сети в Пестречинском районе в деревне Куюки;
- 2 участка улично-дорожной сети в Лаишевском районе в деревне Зимняя Горка и селе Столбище.
Отмечается, что во всех случаях жилые дома и социально значимые объекты в зону подтопления не входят. Эвакуация местных жителей не требуется. Отрезанных от жизнеобеспечения населенных пунктов нет.
В республике специалисты МЧС отслеживают ситуацию с паводком с воздуха. Например, в Мамадышском районе у села Урманчеево затопило пойму реки Берсут, а в Новошешминском — у Петропавловской слободы разлилась Шешма.
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