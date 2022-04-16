В Татарстане остаются подтопленными ряд приусадебных участков и несколько низководных мостов

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану (архив)

По состоянию на утро 16 апреля в Татарстане остаются подтопленными ряд приусадебных участков и несколько низководных мостов. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, подтоплены:

3 приусадебных участка в селе Чепчуги Высокогорского района;

10 приусадебных участков в деревне Байкал Высокогорского района;

7 приусадебных участков в деревне Старые Бирюли Высокогорского района;

16 приусадебных участков в деревне Татарское Танаево Зеленодольского района;

2 низководных моста в Буинском районе у села Кият на реке Свияге;

1 низководный мост в Нурлатском районе у поселка Урняк на реке Большой Черемшан;

1 низководный мост в Новошешминском районе у села Слобода Архангельская на реке Шешма;

1 участок автодороги в Тюлячинском районе у деревни Екатериновка на реке Малая Меша;

1 участок автодороги в Арском районе в селе Качелино;

1 участок улично-дорожной сети в Пестречинском районе в деревне Куюки;

2 участка улично-дорожной сети в Лаишевском районе в деревне Зимняя Горка и селе Столбище.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану (архив)

Отмечается, что во всех случаях жилые дома и социально значимые объекты в зону подтопления не входят. Эвакуация местных жителей не требуется. Отрезанных от жизнеобеспечения населенных пунктов нет.

В республике специалисты МЧС отслеживают ситуацию с паводком с воздуха. Например, в Мамадышском районе у села Урманчеево затопило пойму реки Берсут, а в Новошешминском — у Петропавловской слободы разлилась Шешма.

Диана Жиленкова