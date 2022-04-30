Исследование: 87% казанцев стали чаще проводить время с семьей и друзьями

87% жителей Казани стали больше времени проводить с семьей и друзьями. Большинство из них (80%) считают, что встречи с близкими помогают испытывать меньше стресса. Таковы результаты исследования платформы «Мой Сервис Дом» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Чаще всего казанцы предпочитают ходить друг к другу в гости (27%). Пятая часть опрошенных организует встречи в кафе или ресторанах. Еще четверть респондентов выезжают с близкими за город или на дачу.

Фото: realnoevremya.ru

Во время встреч с близкими жители столицы Татарстана чаще всего обсуждают новости (35%), организуют домашние вечеринки (19%), делятся планами и поддерживают друг друга (15%). Четверть опрошенных предпочитает готовить или заказывать любимую еду, а также играть в настольные игры (23%).

В этом месяце стали известны результаты опроса службы исследований hh.ru и сервиса подбора психологов Alter, согласно которым 33% работников Татарстана оценивают свое эмоциональное состояние на три балла из пяти. А 36% опрошенных дали один-два балла.

Диана Жиленкова