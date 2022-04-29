Минтранс России получит 16,7 млрд рублей на поддержку транспортной отрасли
В этом году Минтранс России получит 16,7 млрд рублей для предоставления субсидий кредитным организациям. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Согласно документу, средства направляются на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным транспортным организациям. Финансирование осуществляется из резервного фонда России.
Результатом предоставления поддержки будет выдача кредитов на пополнение оборотных средств системообразующим организациям транспортного комплекса по льготной ставке в общей сумме не менее 250 млрд рублей.
Также сегодня стало известно, что Кабмин выделил около 10 млрд рублей на льготные кредиты системообразующим предприятиям в сфере строительства и ЖКХ. Например, строительным организациям будут доступны займы по льготной ставке до 11% годовых на реализацию инвестиционных проектов.
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