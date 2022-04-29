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Минтранс России получит 16,7 млрд рублей на поддержку транспортной отрасли

23:42, 29.04.2022
Минтранс России получит 16,7 млрд рублей на поддержку транспортной отрасли
Фото: realnoevremya.ru

В этом году Минтранс России получит 16,7 млрд рублей для предоставления субсидий кредитным организациям. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Согласно документу, средства направляются на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным транспортным организациям. Финансирование осуществляется из резервного фонда России.

Фото: wikimedia.org

Результатом предоставления поддержки будет выдача кредитов на пополнение оборотных средств системообразующим организациям транспортного комплекса по льготной ставке в общей сумме не менее 250 млрд рублей.

Также сегодня стало известно, что Кабмин выделил около 10 млрд рублей на льготные кредиты системообразующим предприятиям в сфере строительства и ЖКХ. Например, строительным организациям будут доступны займы по льготной ставке до 11% годовых на реализацию инвестиционных проектов.

Диана Жиленкова
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