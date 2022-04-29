В Чистополе обсудили вопрос сохранения исторического наследия города

На сегодняшний день 236 объектов культурного наследия в Чистополе стоят на государственной охране, 56 из них — многоквартирное расселенное жилье, которое необходимо возвращать к жизни. Об этом сообщили на выездном заседании научно-методического совета при Комитете РТ по охране объектов культурного наследия, который прошел в Чистополе.

В городе завершилась ликвидация ветхого жилья, колоссальное количество зданий вышли из эксплуатации и находятся в аварийном состоянии.

В Чистополе продолжается реализация программы БРИКС по комплексному развитию территории и инфраструктуры малых исторических городов. 16 городских объектов вошли в финальный список. Там будет проведена реставрация и реконструкция с приспособлением для современного использования, сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Фото: okn.tatarstan.ru

Помощник президента РТ, член совета Общества охраны памятников Олеся Балтусова в авторской колонке для «Реального времени» рассказывала о культурной катастрофе в Чистополе. Несмотря на охранный статус памятников архитектуры, застройка города разрушается временем и людьми. Подробнее о ситуации в Чистополе — в материале интернет-газеты.



Татьяна Леухина