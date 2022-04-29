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В Чистополе обсудили вопрос сохранения исторического наследия города

15:41, 29.04.2022 4
В Чистополе обсудили вопрос сохранения исторического наследия города
Фото: tatarstan.ru

На сегодняшний день 236 объектов культурного наследия в Чистополе стоят на государственной охране, 56 из них — многоквартирное расселенное жилье, которое необходимо возвращать к жизни. Об этом сообщили на выездном заседании научно-методического совета при Комитете РТ по охране объектов культурного наследия, который прошел в Чистополе.

В городе завершилась ликвидация ветхого жилья, колоссальное количество зданий вышли из эксплуатации и находятся в аварийном состоянии.

В Чистополе продолжается реализация программы БРИКС по комплексному развитию территории и инфраструктуры малых исторических городов. 16 городских объектов вошли в финальный список. Там будет проведена реставрация и реконструкция с приспособлением для современного использования, сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Фото: okn.tatarstan.ru

Помощник президента РТ, член совета Общества охраны памятников Олеся Балтусова в авторской колонке для «Реального времени» рассказывала о культурной катастрофе в Чистополе. Несмотря на охранный статус памятников архитектуры, застройка города разрушается временем и людьми. Подробнее о ситуации в Чистополе — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 29 апр
    нет там наследия и культуры тоже есть старые домишки которые надо снести
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    Анонимно 29 апр
    Извините, откуда столько злобы и ненависти?
    От отсутствия культуры?
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  • Анонимно 29 апр
    это что за строение на фотке? маяк?
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  • Анонимно 29 апр
    Много объктов, 236 для чистополя - ощутимо
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