Замглавы Минздрава Камкин: Россия активно развивает производство медоборудования на фоне санкций

Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин заявил, что на фоне санкций страна активно развивает производство медицинского оборудования. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, при этом российское здравоохранение не испытывает проблем с поставками оборудования из-за санкций. Все, что было законтрактовано ранее, поставляется. Производители заверили, что выполнят все обязательства по поставкам оборудования и расходных материалов.

Камкин выразил надежду, что такая ситуация сохранится в дальнейшем. Он отметил, что все оборудование, и российского производства в том числе, будет поставлено и введено в эксплуатацию в срок.

Фото: realnoevremya.ru

В середине апреля зарубежные производители медицинских изделий подтвердили готовность к продолжению работы в России. 5 апреля правительство страны решило процедуру государственной регистрации медицинских изделий. Для отдельных медизделий срок регистрации сократили с 50 до 22 рабочих дней, а для других — до пяти рабочих дней. Ожидается, что такое решение позволит избежать дефицита в стране.



Дарья Акимова