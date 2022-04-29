В поселке Первое мая Пестречинского района Татарстана построят мечеть

Фото: Фото сделано жителями поселка

В поселке Первое мая, расположенном в Пестречинском районе Татарстана, начнется строительство мечети «Кардашлар». Об этом сообщили местные жители.

Так как мечети строятся на пожертвования, жителям поселка предлагают поучаствовать в этом и при желании перевести некоторые средства на строительство объекта.

Подрядчиком является ООО «Ханский дом». Информации о начале строительства мечети пока нет.

Фото сделано жителями поселка

В марте стало известно, что в селе Маскара Кукморского района восстановят мечеть XVIII века — уникальный памятник татарской культовой архитектуры с сохранившейся до наших дней росписью. Здание построено в 1791 году на средства купца первой гильдии Габдуллы Утямышева. В 1793 году здесь впервые был совершен намаз.

Дарья Акимова