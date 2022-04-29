«Северсталь» существенно расширила в Казани предложение металлопроката со склада

«Северсталь» усиливает комплексную программу развития поставок предприятиям малого и среднего бизнеса Татарстана. На складах компании обеспечено постоянное наличие металлопроката, возобновлена работа интернет-магазина «Северсталь Маркет»*, а финансовые сервисы включают решения, не требующие дорогих кредитов.

«Для наших клиентов ключевыми факторами являются качество металлопродукции, ее наличие и цена. Зная это, мы предлагаем либо поставки продукции, произведенной для клиента под заказ, либо закупку с наших складов из наличия, — рассказывает Владислав Палицин, директор по продажам АО «Северсталь Дистрибуция». — Прошлогодний дефицит металлопроката негативно отразился на всем российском рынке и нашем предложении в частности — на региональных складах периодически не хватало даже основных товарных групп. В этом году данная проблема решена — в наличии все основные товарные группы, и пополнение складов происходит в плановом режиме».

Ассортимент учитывает основные потребляющие ниши региона и востребованные товарные группы. В объемах от одной упаковки (пачки, рулона) можно приобрести профильные и круглые трубы, плоский прокат — горячекатаный, холоднокатаный, а также прокат с цинковым и полимерным покрытиями. Продукция готова к отгрузке после оплаты: самовывозом — сразу же, либо на следующий рабочий день, если нужна доставка.

Интернет-магазин «Северсталь Маркет» стал более удобным: упрощен интерфейс, повышена скорость загрузки страниц, весь процесс оформления заказа занимает несколько минут. В магазине доступна вся продукция из наличия на складе, здесь же можно оформить документы, оплатить заказ, и отслеживать его выполнение. Один договор позволяет делать покупки на любых складах компании.

«Учтивая текущую стоимость кредитования, повысился спрос на условно-бесплатные финансовые решения , которые мы предлагаем совместно с ведущими российскими банками**. Речь о кредитных бизнес-картах и рассрочке с длительным беспроцентным периодом. Конечно, остальные финансовые сервисы со специальными условиями для клиентов «Северстали» также продолжают действовать», — комментирует Владислав Палицин.

«Северсталь» также делится экспертизой: на портале «Вместе» регулярно проводятся бесплатные вебинары и доступны обучающие видеоролики по актуальным темам, к примеру: «Как вывести цифровой продукт на новый уровень», «Как экономить деньги производству», «Как эффективно управлять проектами в продажах» и др.

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