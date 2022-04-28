Сегодня в Татарстане ожидается дождь, туман и до +17 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром в отдельных районах может образоваться туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха в Казани составит +9..+11 градусов, в Набережных Челнах +12..+17 градусов, в Чистополе +9..+13 градусов, в Буинске +8..+13 градусов, в Альметьевске +12..+17 градусов.

Фото: Дмитрий Резнов

Также днем ожидается сильный ветер, местами порывами до 16 м/с. В отдельных районах может пойти небольшой дождь.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 29 апреля, и в субботу, 30 апреля, в республике осадки маловероятны. Ночью похолодает до -2..+3 градусов, а днем воздух прогреется до до +8..+13 градусов.

Диана Жиленкова