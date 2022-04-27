Хвича Кварацхелия перейдет в «Наполи» летом

Экс-игрок казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия перейдет в «Наполи» летом. Об этом сообщил президент итальянского футбольного клуба Аурелио де Лаурентис, пишет «РИА Спорт».

По данным СМИ, контракт с Кварацхелией будет рассчитан на 5 лет.

О том, что «Наполи» ведет переговоры о подписании контракта с Кварацхелией, стало известно в начале апреля. СМИ писали, что футболист уже проходит медосмотр.



Фото: rubin-kazan.ru

В конце марта 2022 года «Рубин» и Кварацхелия приняли решение о приостановке контракта. Контракт 21-летнего игрока с казанским клубом был рассчитан до лета 2024 года. После этого Кварацхелия перешел в «Динамо» из Батуми.



Татьяна Демина