Новости происшествий

19:21 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане предстала перед судом руководитель управляющей компании за присвоение 8,7 млн рублей

18:45, 26.04.2022 1
В Татарстане предстала перед судом руководитель управляющей компании за присвоение 8,7 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Альметьевский городской суд вынес приговор руководителю ООО «РУСЛО». Женщину признали виновной в присвоении суммы в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

С января 2018 года по август 2019-го подсудимая, пользуясь своим служебным положением, не перечислила двум ресурсоснабжающим компаниям свыше 8,7 млн рублей. Эти деньги поступили от жильцов в качестве оплаты за коммунальные ресурсы. Женщина присвоила себе эту сумму и распорядилась ею по своему усмотрению.

Свою вину подсудимая не признала. Ее приговорили к 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил. Подсудимая обжаловала его.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее женщину уже признавали виновной в попытке хищения обманным путем более 30 миллионов рублей у двух предприятий-контрагентов. Однако тогда ей назначили условный срок.

Недавно сообщалось, что двоих татарстанцев обвинили в попытке хищения 1,2 млн у МТЗ-Татарстан. Свою вину злоумышленники полностью признали. Сейчас они находятся под домашним арестом.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:00
    В домах лифты общемировая собственность жителей, а почему УК Рядом с вами Солнечном городе сдает 123 лифта в аренду для рекламных щитов, и все деньги идут на счет УК?? Должна идти же на счет жителей .куда делают УК потом эти деньги. А там в месяц 300- 400 т.р набирается за 123 лифта.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также