В Татарстане предстала перед судом руководитель управляющей компании за присвоение 8,7 млн рублей

Альметьевский городской суд вынес приговор руководителю ООО «РУСЛО». Женщину признали виновной в присвоении суммы в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

С января 2018 года по август 2019-го подсудимая, пользуясь своим служебным положением, не перечислила двум ресурсоснабжающим компаниям свыше 8,7 млн рублей. Эти деньги поступили от жильцов в качестве оплаты за коммунальные ресурсы. Женщина присвоила себе эту сумму и распорядилась ею по своему усмотрению.

Свою вину подсудимая не признала. Ее приговорили к 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил. Подсудимая обжаловала его.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее женщину уже признавали виновной в попытке хищения обманным путем более 30 миллионов рублей у двух предприятий-контрагентов. Однако тогда ей назначили условный срок.



Недавно сообщалось, что двоих татарстанцев обвинили в попытке хищения 1,2 млн у МТЗ-Татарстан. Свою вину злоумышленники полностью признали. Сейчас они находятся под домашним арестом.

Диана Жиленкова