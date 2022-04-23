Двоих татарстанцев обвинили в попытке хищения 1,2 млн у МТЗ-Татарстан

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 47-летнего и 54-летней жителей города Казани, обвиняемых по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору) и ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка документов с целью облегчить совершение преступления).



Следствие считает, что в прошлом году с июня по сентябрь фигуранты пытались совершить хищение 1,2 млн рублей у ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан» под предлогом отказа от дальнейшего участия в торгах на право заключения договора аренды двух земельных участков в Елабужском районе Татарстана.

Злоумышленники полностью признали свою вину. Сейчас они находятся под домашним арестом. Уголовное дело направят в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу, сообщил старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении руководителей финансовой пирамиды. Три челнинца обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а также в легализации криминальных доходов. Деятельность пирамиды причинила ущерб в размере более 2,8 млрд рублей. Потерпевшими признаны 7 260 человек.

Маргарита Головатенко