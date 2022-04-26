СИБУР и «Татнефть» определены партнерами Казахстана в нефтегазохимической сфере

Российские СИБУР и «Татнефть» рассматриваются Минэнерго Казахстана в качестве стратегических партнеров по реализации ряда проектов в нефтегазохимической сфере. В частности, речь идет о производствах терефталевой кислоты, полиэтилена, полиэтилентерефталата и бутадиена. Об этом во вторник на заседании правительства заявил глава Минэнерго Республики Казахстан Болат Акчулаков, сообщает ТАСС.

Проекты мощностью около 1 млн тонн в год каждый по терефталевой кислоте и полиэтилентерефталату, а также 1,25 млн тонн полиэтилена и 186 тыс. тонн бутадиена уже реализуются. Правда, пока находятся на начальном этапе.

Кроме того, министр подчеркнул: «Доля импорта нефтегазохимической продукции все еще остается высокой. С целью решения данной проблемы в текущем году запланирован запуск завода по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. Уже в текущем году завод планирует произвести порядка 110 тыс. тонн полипропилена».

По всем этим проектам СИБУР и «Татнефть» определены в качестве стратегических партнеров.