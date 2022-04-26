Площадь мечети «Джамиг» стала аутсайдером в голосовании программы парков и скверов

Площадь перед мечетью «Джамиг» в Набережных Челнах стала аутсайдером по предварительным результатам голосования за общественное пространство, которое профинансируют по республиканской программе в 2023 году. Голосование стартовало 15 апреля и продлится до 30 мая.



В голосовании лидирует вторая очередь благоустройства парка «Прибрежный» — по данным на 25 апреля, она набрала 2 914 голосов. Второе место у третьей очереди благоустройства парка культуры и отдыха в поселке ГЭС — 2 242 человека. Замыкает тройку набережная им. Фикрята Табеева, ее результат — 1 945.

Эти пространства включали в перечень голосования год назад. Тогда власти решили начать благоустройство в парке «Прибрежный», хотя больше голосов набрала набережная Табеева.

Фото: мэрия Набережных Челнов

1 290 человек не отдали предпочтение ни одному из вариантов, а предложили свои, сообщает Chelny-biz.

Ранее в мэрии Челнов рассказали, каким будет обновленный парк «Прибрежный». В рамках первого этапа работ здесь появятся детские и спортивные площадки, а также зона для выгула собак. Территория около карьера станет освещенной, здесь же разместят небольшое кафе с террасой. Вместе с проектом стартуют и экологические процедуры по восстановлению леса.

Маргарита Головатенко