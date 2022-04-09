В мэрии Челнов рассказали, каким будет обновленный парк «Прибрежный»

Фото: мэрия Набережных Челнов

Челнинский парк «Прибрежный» планируют благоустроить. В рамках первого этапа работ здесь появятся детские и спортивные площадки, а также зона для выгула собак. Об этом рассказали в мэрии города.

Территория около карьера станет освещенной, здесь же разместят небольшое кафе с террасой. Вместе с проектом стартуют и экологические процедуры по восстановлению леса. Проектно-сметная документация по очистке озера уже находится на стадии подготовки.



Фото: мэрия Набережных Челнов

Зона для выгула собак, как отметили в мэрии, станет уникальной не только для Татарстана, но и России. Для животных организуют не только игровую, но и тренировочную зону, в том числе для обучения собак-поводырей.

— Территория у Дворца торжеств тоже станет богаче — в лесу, за зданием расположится арт-объект с амфитеатром, где можно будет погулять, посидеть и устроить выездную регистрацию, — добавили в мэрии Челнов.

Первый этап благоустройства стартует уже в скором времени, когда будет достаточно теплая погода для начала работ.

В этом году в 49 населенных пунктах республики планируют благоустроить парки, скверы и набережные. Ожидается реализация 67 объектов: из них 11 — абсолютно новые парки и скверы. На эти цели предусмотрели 2,6 млрд рублей.

Диана Жиленкова