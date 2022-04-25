Прокуратура Казани начала проверку после отравления четырех человек угарным газом

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Казани начала проверку сообщения об отравлении угарным газом четырех человек, в том числе двух детей. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Инцидент произошел минувшей ночью в многоквартирном жилом доме №154 на улице Краснококшайской. По данным ГУ МЧС России по республике, всем пострадавшим диагностировали отравление угарным газом средней степени тяжести.

Фото: прокуратура Татарстана

Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины происшествия, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Угарным газом отравились мужчина 1985 года рождения, женщина 1984 года рождения, а также девочка 2009-го и мальчик 2014-го годов рождения. Мужчину доставили в городскую клиническую больницу №7, остальных госпитализировали в ДРКБ.



Диана Жиленкова