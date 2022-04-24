Под Нижнекамском перевернулась лодка с отцом и сыном

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

24 апреля утром в 700 метрах справа от дамбы в Нижнекамске перевернулась лодка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Прибывшие внештатные сотрудники ОСВОД с применением СВП «Хивус-6» спасли и доставили на берег отца и сына 1970 и 1997 годов рождения, которые держались за лодку.

Они отказались от медицинской помощи. Причина происшествия устанавливается.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В июне прошлого года в Казани спасли мужчину, который перевернулся на лодке на Волге в СНТ «Дубки». Его спасли очевидцы до приезда экстренных служб.

Маргарита Головатенко