В России ущерб от преступлений за 3 месяца 2022 года составил 123 млрд рублей

Ущерб от преступлений в России за I квартал этого года составил 123 млрд рублей — это на 8,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы статистики МВД России о состоянии преступности.



Основная часть ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа — 90,5%.

По сравнению с показателями за первые 3 месяца прошлого года число преступлений экономической направленности на 3,2% уменьшилось и составило 8,1%, достигнув показателя в 39,2 тысячи преступлений. Материальный ущерб от указанных преступлений — 77,8 млрд рублей. Особо тяжкие преступления составили 66% от общего количества выявленных преступлений экономической направленности.

За I квартал этого года было зарегистрировано почти 483 тысячи преступлений — это на 3,8% меньше, чем за такой же период прошлого года. Рост количества регистрируемых преступлений отмечен в 20 регионах РФ, снижение — в 65.

Фото: realnoevremya.ru

По итогам I квартала 2022 года в СУ Следственного комитета России по Татарстану возбудили 1 442 уголовных дела. За январь — март 2022 года татарстанскими следователями раскрыто 1 507 преступлений. Из них 242 — коррупционные, 703 — тяжкие и особо тяжкие. Завершено расследование 36 уголовных дел о 63 преступлениях, совершенных в предыдущие годы.

Маргарита Головатенко