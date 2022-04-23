Казань, Зеленодольский и Альметьевский районы не успевают вовремя реагировать на обращения по «Нашему двору»

В Татарстане кратно увеличилось количество обращений по программе «Наш двор» — всего за неделю с 15 апреля зафиксировали 700 обращений, сообщила заместитель директора Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Венера Камалова.



Для сравнения — за весь период с 1 января до 1 апреля от жителей республики поступило 760 обращений.

Она обратила внимание на то, что на обращения особенно важно реагировать, но три муниципальных образования не успевают делать это вовремя — то есть от одного до трех рабочих дней. Больше всего просроченных обращений в Казани (134), в Альметьевском (24) и Зеленодольском (12) районах.

В девяти дворах Казани и 15 дворах Челнов на прошлой неделе стартовали работы по программе «Наш двор». Всего в этом году обустроят территории 466 домов, а общий бюджет программы составит 2,5 млрд рублей. Во дворах построят более 2 тысяч дополнительных парковочных мест, установят новые опоры с энергосберегающими светодиодными лампами, а также малые архитектурные формы.

Маргарита Головатенко