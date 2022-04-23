Взрыв произошел на руднике в Оренбургской области
На руднике предприятия «Гайский ГОК» в Оренбургской области произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
— При проведении взрывных работ под землей произошел преждевременный взрыв. В шахте находился 91 человек, 88 из них вышли самостоятельно на поверхность. С тремя рабочими связь отсутствует, — приводит ТАСС слова источника.
По предварительной информации, трое человек, с которыми не удается установить связь, погибли в результате детонации взрывчатого вещества, сообщили в прокуратуре.
В марте на шахте «Осинниковская» (входит в «Распадскую угольную компанию») в Кузбассе произошел внезапный выброс угля и газа, в связи с чем горняков эвакуировали. В шахте на момент ЧП находились 119 человек.
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