Взрыв произошел на руднике в Оренбургской области

На руднике предприятия «Гайский ГОК» в Оренбургской области произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— При проведении взрывных работ под землей произошел преждевременный взрыв. В шахте находился 91 человек, 88 из них вышли самостоятельно на поверхность. С тремя рабочими связь отсутствует, — приводит ТАСС слова источника.

По предварительной информации, трое человек, с которыми не удается установить связь, погибли в результате детонации взрывчатого вещества, сообщили в прокуратуре.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте на шахте «Осинниковская» (входит в «Распадскую угольную компанию») в Кузбассе произошел внезапный выброс угля и газа, в связи с чем горняков эвакуировали. В шахте на момент ЧП находились 119 человек.

Маргарита Головатенко