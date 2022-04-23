В воскресенье в Казани заработает мобильный пункт приема вторсырья

В Казани 24 апреля будет работать мобильный пункт приема вторсырья на парковке одного из торговых центров города. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

На переработку примут: подложки от продуктов, пенопласт, пакеты, пленку, упаковку от продуктов, круп, этикетки от бутылок, фасовочные пакеты, вакуумные пакеты для одежды, файлы для документов и т. д. одноразовую посуду с определенной маркировкой, ведерки от майонеза, тазы, ведра и т. д, банки, белые бутылки из-под молочной продукции, бутылки из-под масла, продуктов и бытовой химии, крышки от бутылок, упаковки тетрапак.

Фото: kzn.ru

Мобильный пункт будет работать с 10:00 до 12:30 возле пункта приема вторсырья «Экоутилизация» на открытой парковке торгового центра по адресу: пр. Победы, 141.

В начале апреля подвели итоги за третью четверть экологического проекта «Отходы — в доходы». Около 700 кг отходов пластиковой тары и порядка 50 кг отходов алюминия нижнекамские школьники собрали за 3 месяца с помощью фандоматов, установленных в школах.



Татьяна Леухина