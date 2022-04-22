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«Ак Барс Арену» и еще 9 спортобъектов по Татарстану отремонтируют за 162 миллиона рублей

10:40, 22.04.2022
«Ак Барс Арену» и еще 9 спортобъектов по Татарстану отремонтируют за 162 миллиона рублей
Фото: Максим Платонов

В Татарстане отремонтируют 10 спортивных объектов и школ — на это в сумме направят 162,7 миллиона рублей. Первым в списке числится стадион «Ак Барс Арена», ремонт которого обойдется в 15,5 миллиона рублей. Деньги в основном пойдут на герметизацию деформационных швов.

В перечень также входят (в первых шести объектах помимо ремонта благоустроят территорию и купят оборудование, — прим. ред.):

  • Казанская академия тенниса (Казань, ул. Оренбургский тракт, д.101) — 7,4 миллиона рублей.
Фото: ru.wikipedia.org
  • Альметьевский колледж физической культуры (Альметьевск, ул. Р.Фахретдина, д.5) — 11,1 миллиона рублей.
Фото: minsport.tatarstan.ru
  • Спортивная школа олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Авиатор» (Казань, ул. Ленинградская, д.26) — 14 миллионов рублей.
  • Спортивная школа «Савиново» (Казань, ул. Гаврилова, д.48б) — 24,5 миллиона рублей.
  • Спортивная школа №5 «Дельфин» (Зеленодольск, ул. Королева, д.8б) — 19,9 миллиона рублей.
  • «Спортивная школа «Зилант» (Кукмор, ул. Ленина, д.34) — 19,9.
  • Центр бокса и настольного тенниса (Казань, ул. Джаудата Файзи, д.2а) 13,5.
Фото: kzn.ru
  • Спортивный комплекс «Мирас» (Казань, ул. Джаудата Файзи, д.6) — 12,1 миллиона рублей.
Фото: ru.wikipedia.org
  • Манеж на территории МКСК «Казань» ГБУ «Республиканская спортивная школа по конному спорту».

В декабре 2021 года сообщалось, что на техническое и сервисное обслуживание оборудования на казанском футбольном стадионе «Ак Барс Арена» потратят почти 7,4 миллиона рублей. Техзадание включает в себя оказание услуг по обслуживанию звука в чаше стадиона, обслуживание системы кабельного телевидения, конференц-зала и др.

Дарья Пинегина
СпортОбщество Татарстан

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