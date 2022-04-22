«Ак Барс Арену» и еще 9 спортобъектов по Татарстану отремонтируют за 162 миллиона рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане отремонтируют 10 спортивных объектов и школ — на это в сумме направят 162,7 миллиона рублей. Первым в списке числится стадион «Ак Барс Арена», ремонт которого обойдется в 15,5 миллиона рублей. Деньги в основном пойдут на герметизацию деформационных швов.

В перечень также входят (в первых шести объектах помимо ремонта благоустроят территорию и купят оборудование, — прим. ред.):

Казанская академия тенниса (Казань, ул. Оренбургский тракт, д.101) — 7,4 миллиона рублей.

Фото: ru.wikipedia.org

Альметьевский колледж физической культуры (Альметьевск, ул. Р.Фахретдина, д.5) — 11,1 миллиона рублей.

Фото: minsport.tatarstan.ru

Спортивная школа олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Авиатор» (Казань, ул. Ленинградская, д.26) — 14 миллионов рублей.

Спортивная школа «Савиново» (Казань, ул. Гаврилова, д.48б) — 24,5 миллиона рублей.

Спортивная школа №5 «Дельфин» (Зеленодольск, ул. Королева, д.8б) — 19,9 миллиона рублей.

«Спортивная школа «Зилант» (Кукмор, ул. Ленина, д.34) — 19,9.

Центр бокса и настольного тенниса (Казань, ул. Джаудата Файзи, д.2а) 13,5.

Фото: kzn.ru

Спортивный комплекс «Мирас» (Казань, ул. Джаудата Файзи, д.6) — 12,1 миллиона рублей.

Фото: ru.wikipedia.org

Манеж на территории МКСК «Казань» ГБУ «Республиканская спортивная школа по конному спорту».

В декабре 2021 года сообщалось, что на техническое и сервисное обслуживание оборудования на казанском футбольном стадионе «Ак Барс Арена» потратят почти 7,4 миллиона рублей. Техзадание включает в себя оказание услуг по обслуживанию звука в чаше стадиона, обслуживание системы кабельного телевидения, конференц-зала и др.

Дарья Пинегина