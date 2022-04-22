Посол Антонов назвал ошибкой приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ

Фото: Максим Платонов

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал решение о приостановлении статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ) серьезной ошибкой.



— Задача любой международной структуры — объединять государства в решении насущных проблем, которых в регионе более чем достаточно, — приводит его слова RT.

Антонов отметил, что «все силы и возможности Россия отдавала достижению целей ОАГ».

Фото: pixabay.com

Ранее двухпартийная группа сенаторов США направила госсекретарю Энтони Блинкену письмо с призывом добиваться лишения России статуса постоянного наблюдателя при ОАГ в связи с событиями на Украине.

Маргарита Головатенко