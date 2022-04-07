Песков: участие Путина в саммите G20 будет зависеть от развития ситуации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение об участии Владимира Путина в ближайшем саммите «Большой двадцатки» (G20) будет принято в зависимости от развития ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, преимущественно ориентироваться в этом вопросе Кремль будет на организаторов. Им, как и председательствующей страной, является Индонезия.

Проведение встречи стран «Большой двадцатки» планируется с 15 по 16 ноября 2022 года в Индонезии, на острове Бали. Саммит станет первым для нового канцлера Германии Олафа Шольца.

Фото: flickr.com

В конце марта президент США Джо Байден выступил за исключение России из G20. Он также заявил, что на предстоящий саммит стран надо пригласить вместо нее Украину.

Дарья Акимова