Песков: участие Путина в саммите G20 будет зависеть от развития ситуации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение об участии Владимира Путина в ближайшем саммите «Большой двадцатки» (G20) будет принято в зависимости от развития ситуации. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пескова, преимущественно ориентироваться в этом вопросе Кремль будет на организаторов. Им, как и председательствующей страной, является Индонезия.
Проведение встречи стран «Большой двадцатки» планируется с 15 по 16 ноября 2022 года в Индонезии, на острове Бали. Саммит станет первым для нового канцлера Германии Олафа Шольца.
В конце марта президент США Джо Байден выступил за исключение России из G20. Он также заявил, что на предстоящий саммит стран надо пригласить вместо нее Украину.
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