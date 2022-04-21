В Татарстане за последние три года направили 30 млрд рублей на природоохранные мероприятия

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за последние 3 года на природоохранные мероприятия направили 30 млрд рублей. По этому показателю республика занимает лидирующую позицию в ПФО, сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на расширенном заседании членов Научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам и Межведомственной постоянно действующей рабочей группы по обеспечению экологической безопасности при развитии Нижнекамского промышленного узла.

При реализации федеральных проектов национального проекта «Экология» в 2019—2021 годах Татарстан освоил более 7 миллиардов рублей. Экологическая безопасность — приоритет и для республиканских предприятий. За 3 года они направили на эти цели свыше 20 миллиардов рублей.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании отметил, что для эффективного решения экологических задач нужно тесное сотрудничество промышленных предприятий и научных кругов.

Фото: tatarstan.ru

Нижнекамский промышленный узел Татарстана сейчас сформировался как центр компетенций в сфере нефтегазохимического производства. Также президент республики обратил внимание на то, что сейчас экономика испытывает сильнейшее давление со стороны западных стран. Это касается и доступа к зарубежным технологиям, оборудованию и материалам, в том числе и для решения экологических задач. В данном направлении есть большой потенциал для совместной работы.

Председатель Научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам Степан Калмыков высоко оценил реализацию природоохранных мероприятий предприятиями Татарстана и выразил готовность к развитию сотрудничества в этой области, передает пресс-служба президента Татарстана.

В конце марта Минэкологии республики сообщало, что в текущем году по национальному проекту «Экология» продолжатся работы по рекультивации Самосыровского полигона и иловых полей, строительству биологических очистных сооружений в Казани и расчистке четырех водных объектов.

Татьяна Леухина