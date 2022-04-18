В Татарстане предприятие погасило долг по налогам в 78,8 млн рублей

Казанское предприятие «Юником» погасило задолженность по налогам в 78,8 млн рублей. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Татарстану Андрей Шептицкий.



Следствие считает, что в 2016—2018 годах руководство предприятия вносило в налоговые декларации и другие документы ложные сведения. Тем самым оно уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость и прибыль организаций.

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В отношении руководства предприятия расследовали дело по статье об уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Уголовное преследование решили прекратить.

С января по март текущего года судебные приставы республики взыскали 339 млн рублей налоговых долгов. Много это или мало — в расчетах «Реального времени».

Диана Жиленкова