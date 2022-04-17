Глава Еврокомиссии: новые санкции ЕС могут затронуть банковский сектор России

Евросоюз в ходе обсуждения дальнейших антироссийских санкций рассматривает меры против банковского сектора страны. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, в особенности это касается Сбербанка, на долю которого приходится 37% банковского сектора России. Также речь идет об ограничениях в сфере энергетики. Как отметила глава ЕК, основной целью санкций является сокращение доходов российских властей.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, на данный момент Евросоюз «разрабатывает умные механизмы», позволяющие включить нефть в очередной пакет санкций, передает ТАСС.

Недавно ЕС утвердил пятый пакет санкций против России, согласно которому запрещаются заходы российских судов в порты стран Европы. Также согласовано эмбарго на поставки российского угля, вступающее в силу в конце лета и др.

Диана Жиленкова