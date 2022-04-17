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Глава Еврокомиссии: новые санкции ЕС могут затронуть банковский сектор России

07:57, 17.04.2022 1
Глава Еврокомиссии: новые санкции ЕС могут затронуть банковский сектор России
Фото: pixabay.com

Евросоюз в ходе обсуждения дальнейших антироссийских санкций рассматривает меры против банковского сектора страны. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, в особенности это касается Сбербанка, на долю которого приходится 37% банковского сектора России. Также речь идет об ограничениях в сфере энергетики. Как отметила глава ЕК, основной целью санкций является сокращение доходов российских властей.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, на данный момент Евросоюз «разрабатывает умные механизмы», позволяющие включить нефть в очередной пакет санкций, передает ТАСС.

Недавно ЕС утвердил пятый пакет санкций против России, согласно которому запрещаются заходы российских судов в порты стран Европы. Также согласовано эмбарго на поставки российского угля, вступающее в силу в конце лета и др.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 апр
    Надоела Европа со своими санкциями. Судя по поведению, друзьями они никогда не были, просто теперь лицо показали. Точнее морду.
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