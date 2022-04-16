В Казани напротив «Ак Барс Арены» загорелся камыш

Фото: очевидцы

В Советском районе Казани напротив «Ак Барс Арены» загорелся камыш. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 17.03. Выяснилось, что камыш загорелся в Троицком лесу, вдоль берега Казанки. На месте работают пожарные расчеты. Площадь пожара уточняется, поскольку место труднодоступное.



Сегодня в Казани в частном доме на улице Озерной жилого массива Отары произошел пожар. В результате происшествия погиб один человек.

Татьяна Леухина