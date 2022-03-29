В Нижнекамском районе на пожаре в доме погибла пожилая женщина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Нижнекамском районе на пожаре в частном доме погибла пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о пожаре в селе Сухарево поступило в экстренные службы сегодня в 16:45. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили открытое горение по всей площади частного одноэтажного бревенчатого дома размером 4 х 8 метров. Строение не газифицировано, не электрифицировано, отопление печное.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

После того, как возгорание потушили, пожарные обнаружили тело погибшей женщины. Ей было около 80 лет. По предварительной информации, пенсионерка в доме проживала только летом, в зимнее время она жила у опекунов в этом же селе.



На прошлой неделе на пожаре в квартире в Набережных Челнах скончалась женщина 1960 года рождения.



Татьяна Леухина