За сутки в России выявили 11 095 случаев заболевания коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России зарегистрировали 11 095 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 заразились 18 064 454 жителей страны.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализированы еще 2 923 заболевших. Всего выздоровели 17 359 645 человек, в том числе 19 006 — за минувшие сутки. За сутки скончались 240 россиян. За все время инфекция унесла жизни 373 267 жителей страны.

Фото: Максим Платонов

За сутки проведено 219 тысяч тестов на коронавирус. Всего выполнено свыше 288 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

За неделю в России уровень коллективного иммунитета к инфекции снизился с 46,5% до 45,2%. Прививку от коронавируса сделали более 90 млн россиян.

Диана Жиленкова