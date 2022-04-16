За сутки в России выявили 11 095 случаев заболевания коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали 11 095 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 заразились 18 064 454 жителей страны.
По данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализированы еще 2 923 заболевших. Всего выздоровели 17 359 645 человек, в том числе 19 006 — за минувшие сутки. За сутки скончались 240 россиян. За все время инфекция унесла жизни 373 267 жителей страны.
За сутки проведено 219 тысяч тестов на коронавирус. Всего выполнено свыше 288 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.
За неделю в России уровень коллективного иммунитета к инфекции снизился с 46,5% до 45,2%. Прививку от коронавируса сделали более 90 млн россиян.
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