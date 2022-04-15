Авиакомпания «Победа» приостанавливает регулярные рейсы в Анапу из девяти городов России — в их числе и Казань

Авиакомпания «Победа» объявила о временной приостановке регулярных рейсов в Анапу из девяти российских городов. Ограничение будет действовать с июня по сентябрь текущего года.

Как сообщается на сайте лоукостера, отменяются рейсы из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Перми, Уфы и Челябинска.

Фото: realnoevremya.ru

Тем, кто приобрел билеты на отмененные рейсы, вернут деньги в полном объеме. Если билет был куплен у стороннего агентства, то для оформления возврата следует туда обратиться.

В конце марта стало известно, что «Победа» сократит парк самолетов с 41 до 25. Решение связано с нарушенными поставками запчастей. Накопленного запаса комплектующих должно хватить на остающиеся 25 авиалайнеров до момента восстановления логистики.



Диана Жиленкова