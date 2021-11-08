В бета-версии WhatsApp можно будет использовать десктопное приложение без привязки к телефону

Десктопное приложение бета-версии WhatsApp можно будет использовать без привязки к телефону. Об этом написало издание Ubergizmo.

Разработчики программы выпустили бета-версию, которую сможет протестировать любой пользователь. Предложение о тесте появится после синхронизации с версией для ПК. После синхронизации пользователю больше не понадобится проходить повторную авторизацию с помощью телефона. Мессенджером можно будет пользоваться на компьютере, даже если телефон потеряется или сломается.

Правда, в бета-версии есть ограничения. Нельзя позвонить и отправить голосовые и видеосообщения пользователям, использующим у себя на смартфоне старую версию приложения. Если установить новую версию WhatsApp, то проблема решится.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее появилась информация, что в России WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях телефонов. Речь идет о смартфонах примерно 10-летней давности.



Дарья Акимова