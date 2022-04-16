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На поставку сканеров для Минобрнауки Татарстана выделят более 39 млн рублей

00:29, 16.04.2022
На поставку сканеров для Минобрнауки Татарстана выделят более 39 млн рублей
Фото: mon.tatarstan.ru

Министерство образования и науки Татарстана объявило тендер на поставку сканеров. Начальная цена договора — 39,6 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.

В общей сложности необходимо поставить 1 115 сканеров. Тип сканирования — протяжный. Максимальный формат — A4. Также указано наличие функции двустороннего сканирования и устройства автоподачи.

Фото: pixabay.com

Заявки на участие принимаются до 22 апреля. Подрядчика определят 25 апреля.

В феврале ведомство объявило тендер на поставку оборудования для создания центров образования «Точка роста» в учебных заведениях, расположенных в сельской местности и малых городах. На эти цели предусмотрели 137 млн рублей.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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