Минпромторг заявил о саботаже поставок российской продукции иностранными перевозчиками

Ряд иностранных логистических компаний отказывается от поставок российских грузов, заявили в Минпромторге.



В ведомстве указали, что сложности обусловлены отказом от сотрудничества некоторых крупных международных перевозчиков, в первую очередь из недружественных государств.

В том числе трудности вызывает запрет Евросоюза на въезд грузовиков с российскими номерами. К тому же европейские страховщики отказываются покрывать риски для машин из Евросоюза на территории России.

В Минпромторге добавили, что оказывают помощь российским компаниям в решении проблем с доставкой продукции в условиях санкций, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Недавно в Минпромторге России заявили, что вопрос с дефицитом бумаги в стране решился. По словам замглавы министерства Виктора Евтухова, цены на бумагу в России возвращаются к уровню февраля.

Маргарита Головатенко