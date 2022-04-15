В Японии рассказали об угрозах доллару в связи с отключением России от SWIFT

Затягивание ситуации с отключением России от международной системы платежей SWIFT может ослабить роль доллара в мировых финансах, считает главный экономист японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракама.



Он упомянул возможность подключения России к китайской международной межбанковской платежной системе CIPS в связи с блокировкой SWIFT, где в основном используются доллары:

— Если это войдет в норму, гегемония доллара даст трещину, — заявил он в статье для JB Press, его слова приводит RT.

Фото: wikipedia.org

Каракама считает, что Россия со временем сможет адаптироваться к отключению от системы SWIFT. В целом экономит считает снижение роли доллара в глобальных валютных резервах является долгосрочной тенденцией.

Маргарита Головатенко