Эксперты назвали пять самых высокооплачиваемых вакансий Челнов в апреле 2022 года

В апреле 2022 года самой высокооплачиваемой вакансией, размещенной в Набережных Челнах, стала вакансия Java-разработчика. Ему работодатель готов платить от 252 тысяч до 319 тысяч рублей. Такие данные представили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Второе место в топе занял программист «1С». Ему в автограде готовы платить от 110 тысяч рублей. На третьем месте вакансия торгового представителя, труд которого оценили минимум в 90 тысяч рублей.

На четвертом месте вакансия супервайзера. На этой должности в Набережных Челнах соискателям предлагают от 80 до 120 тысяч рублей. Замыкает список вакансия менеджера по продажам и сопровождению. Работодатель готов платить ему от 70 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов

Всего исследователи проанализировали 55 тысяч вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 миллиона человек. По России в топе наиболее высоких зарплатных предложений оказались вакансии руководителей высшего и среднего звена, менеджеров по продажам, программистов, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.

Напомним, в марте этого года самой высокооплачиваемой вакансией, размещенной в Набережных Челнах, являлась вакансия оператора станков ЧПУ, которому работодатель готов был платить от 110 тысяч рублей. Второе место в топе тогда занимал водитель категории Е с зарплатой от 90 тысяч рублей. На третьем месте была вакансия наладчика ЧПУ с зарплатой от 85 тысяч рублей.

Максим Кокунин