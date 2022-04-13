IT-компании смогут оформить сотрудникам отсрочку от армии при помощи «Госуслуг»

Российские IT-компании, аккредитованные Минцифры, смогут оформить для своих сотрудников отсрочку от прохождения армейской службы на портале госуслуг. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

Подать заявку можно будет с 19 апреля. Для этого необходимо заполнить специальную форму, в которой нужно указать ряд данных.

Среди условий для предоставления отсрочки: работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, работа в аккредитованных компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2021 по 1 апреля 2022 года.