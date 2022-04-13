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Итальянский производитель кофе и кофемашин Lavazza приостанавливает деятельность в России

18:59, 13.04.2022
Итальянский производитель кофе и кофемашин Lavazza приостанавливает деятельность в России
Фото: wikimedia.org

Итальянская компания по производству кофе и кофемашин Lavazza приостанавливает всю деятельность на территории России. Об этом в ней заявили сегодня.

Также компания была вынуждена временно прекратить дистрибуцию на Украине, передает ТАСС. Это связано со спецоперацией России, которая началась 24 февраля.

Фото: pxhere.com

В конце марта крупнейший мировой производитель товаров для здоровья — американская компания Johnson&Johnson объявила о решении приостановить поставки своих средств личной гигиены в Россию на фоне событий на Украине. Компания подтвердила обязательства по поставке лекарств и медицинского оборудования в нашу страну.

Татьяна Леухина
БизнесЭкономикаОбщество

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