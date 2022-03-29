Johnson&Johnson заявила о приостановке ввоза средств личной гигиены в Россию

Крупнейший мировой производитель товаров для здоровья, американская компания Johnson&Johnson объявила о решении приостановить поставки своих средств личной гигиены в Россию на фоне событий на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что компания подтверждает обязательства по поставке лекарств и медицинского оборудования в Россию. В начале марта Johnson&Johnson приостановила рекламную деятельность, регистрацию в клинических испытаниях и любые дополнительные инвестиции в России.

Johnson&Johnson была основана в 1886 году. Российское представительство открылось в 1992 году. Среди наиболее известных торговых марок компании — Johnson's baby, o.b., Clean & Clear, Carefree, Neutrogena и другие.

Сегодня также французская компания Decathlon объявила о приостановке деятельности в России. Два отдельно стоящих магазина компании есть в Казани. Они расположены на проспекте Ибрагимова и по улице Родины.

Дарья Акимова