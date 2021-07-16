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Евгений Колесников покидает УНИКС

14:30, 16.07.2021
Евгений Колесников покидает УНИКС
Фото: Максим Платонов (архив)

Защитник Евгений Колесников уходит из УНИКСа. Об этом сообщает пресс-служба казанского баскетбольного клуба.

Колесников играл за УНИКС на протяжении пяти лет. Причины ухода баскетболиста из клуба не называются.

На этой неделе стало известно, что УНИКС по причине истечения срока контракта покидает американский тяжелый форвард Окаро Уайт. Баскетболист переходит в греческий «Панатинаикос», куда ранее перебрался бывший наставник казанцев Димитрис Прифтис.

Татьяна Демина
СпортБаскетбол Татарстан Баскетбольный Клуб Уникс
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