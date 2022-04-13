Соципотечное жилье в М-14 будет распределяться среди учителей и врачей Казани

Фото: мэрия Казани

Приоритет при выделении льготного соципотечного жилья, строящегося в микрорайоне М-14 в Казани, получат учителя и врачи. Такое решение принял президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщила пресс-служба ГЖФ.

В настоящее время в микрорайоне М-14 города Казани за счет инвестиций Госжилфонда строятся три 255-квартирных дома. Они предназначены для участников жилищных программ Госжилфонда. По решению президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, при распределении квартир преимущество выбора будут иметь учителя и врачи Казани.

Фото: мэрия Казани

В каждом доме 18 этажей, три подъезда. Общая площадь домов составляет 45,1 тыс. кв. м. Техническая готовность домов варьируется от 37 до 44%. Срок сдачи домов — 2023 год.

Квартиры будут переданы жильцам с ремонтом, по принципу «заезжай и живи»: в них уже будет установлена вся необходимая сантехника, счетчики, датчики.

Луиза Игнатьева