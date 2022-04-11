IT-cистема измерения древесины получила главный приз на Startup Tour в Казани

На площадке казанского ИТ-парка определили победителей конкурса технологических стартапов, организованного Фондом «Сколково». Обладатель гран-при получил денежную премию в размере 300 тысяч рублей и право представить свой проект на конференции Startup Village.

«Татарстан является одной из ключевых инновационных площадок нашей страны и точкой привлечения молодых талантливых кадров, создавая привлекательные условия и в образовании, и в молодежном предпринимательстве, и в развитии IT-индустрии. Но когда в Казань приезжает команда «Сколково» со Стартап туром, усиливается ген инноваций и совершенствуется модель, которая уже сложилась в регионе. Все это позволяет создавать новые связи и открывать доступ к лучшим экспертам, инвесторам и самым разным мерам поддержки», — отметил заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, открывая мероприятие.

Зампред правительства Республики призвал участников использовать площадку конкурса для обмена идеями, плодотворного нетворкинга, поиска финансирования для своих проектов и напомнил, что технологические стартапы всегда могут рассчитывать на поддержку Правительства.

На участие в конкурсе было подано 97 заявок, в полуфинал вышли 15 проектов. В направлении «Индустриальные и энергетические технологии» победителем стал проект по цифровому учету древесины и контролю за ее передвижением NeuroWood. Он же победил и в финале, получив главный Гранд-при конкурса.

«В России сейчас более 5 тысяч лесопромышленных компаний, часть из которых может использовать презентованную в проекте технологию. Мы рассчитываем, что одна компания может снизить свои издержки как минимум от 12 до 120 миллионов рублей при применении нашей технологии и измерении объемов древесины», – поделилась расчетами CEO NeuroWood Анастасия Королева. Она добавила, что призовые деньги команда потратит на разработку приложения.

В направлении «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» экспертное жюри выбрало технологию точного земледелия Green Growth, позволяющий фермерам в режиме реального времени получать информацию о состоянии урожая, опираясь на информацию с датчиков, установленных на сельхозтехнике. Первое место в треке «Информационные технологии» занял платежный сервис СКРЕПКА — приложение для снижения регулярных расходов россиян.

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Айрат Хайруллин напомнил, что 2022 год объявлен в Татарстане Годом цифровизации, и анонсировал открытие новой площадки ИТ-парка на территории бывшей фабрики Спартак.

«Благодаря таким проектам, как Стартап тур, десятки идей получают шанс на реализацию и масштабирование. К 30 августа по поручению Президента Республики Татарстан новая площадка откроет свои двери для резидентов. Площадь позволит разместить там офисы, детский ИТ-парк и киберполигон, чтобы создать необходимые условия для больших, средних и малых компаний», – добавил министр.

В свою очередь Председатель Правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов отметил, что сейчас одна из приоритетных задач «Сколково» — откликаться на нужды молодых технологических предпринимателей, создавать условия для развития, оказывать практическую помощь в перестройке бизнес-процессов, которые нарушились в связи с внешним воздействием на экономику страны.

«Это и поиск новых поставщиков, и комплектующих, и доступ к тем сервисам, которые утрачены в связи с санкциями. Здесь мы используем возможности офиса Фонда «Сколково» в Китае, нашего таможенного брокера, который является новой точкой выстраивания логистических цепочек», — подчеркнул Игорь Дроздов.

В то же время для стартапов открываются новые возможности. «Многие компании, которые пытались внедрить продукт в промышленном масштабе и получали отказ из-за наличия зарубежных аналогов, в изменившихся условиях получают возможность для роста и выхода на российский рынок», — сказал Председатель Правления Фонда «Сколково».

В 2022 году Open Innovations Startup Tour проходит в 10 городах России. Уже позади этапы конкурса в Саранске, Новосибирске, Хабаровске, Якутске, Иркутске и Казани. Следующие мероприятия пройдут в Перми, Архангельске, Ростове-на-Дону/Таганроге и Саратове.