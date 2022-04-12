В Татарстане паводковые воды подтопили огородные участки и дорогу

В Татарстане подтопило огороды и дорогу. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РТ.

Подтопление дороги зафиксировано в селе Качелино Арского района. Также паводковые воды подтопили 16 приусадебных участков в деревне Татарское Танаево Зеленодольского района, три приусадебных участка в селе Ембулатово Буинского района.

Фото: 16.mchs.gov.ru

Во всех случаях жилые дома и социально значимые объекты в зону подтопления не попадают. Эвакуация населения не требуется.

Также в связи с повышением уровня воды произошло подтопление огородов в четырех населенных пунктах Кайбицкого района.

Вчера ГУ МЧС по Татарстану сообщило о подтоплении 30 приусадебных участков в селе Бурундуки Кайбицкого района. Подтопление зафиксировано в ряде домов по улице Ленина и Победы. В них проживают 48 человек, в том числе 11 детей.



Татьяна Леухина