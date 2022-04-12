Пробки во вторник вечером в Казани достигли 8 баллов

В Казани вечером пробки достигли 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 17.57.

Большие заторы образовались на улицах К. Габишева, Кул Гали, Родины, Ломжинской, Ак. Сахарова, Аграрной, на Мамадышском тракте. Движение затруднено на улицах Т. Миннуллина, Тихомирнова, Вишневского, Николая Ершова, А. Кутуя.

Фото: скриншот

Также пробки наблюдаются на улицах Г. Тукая, Лево-Булачной, Парижской Коммуны, Астрономической, Ташаяк, Декабристов. Заторы образовались на Горьковском шоссе, на улицах Тэцевской, Копылова, Максимова, Ленинградской.

Татьяна Леухина