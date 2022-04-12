В России выявили 10 910 новых случаев заболевания COVID-19

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 10 910 новых случаев заболевания коронавирусом. За все время пандемии COVID-19 заболели 18 018 825 жителей страны.

Госпитализированы еще 4 233 зараженных. Всего выздоровели 17 271 128 человек, в том числе 31 271 — за минувшие сутки. Инфекция унесла жизни еще 281 заболевшего. Всего от коронавируса скончались 372 245 россиян.

Фото: Максим Платонов

За сутки проведено 124 тысячи тестов на COVID-19. Всего выполнено свыше 287,1 млн лабораторных исследований на наличие инфекции.

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Диана Жиленкова