В Японии предупредили о последствиях отказа от угля из России

Решение Токио о запрете на поставки угля из России из-за специальной операции на Украине может привести к негативным последствиям для Японии, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Asahi.

В прошлом году Россия поставила Японии угля почти на 280 млрд иен. Всего оттуда поступает 23% от всего импорта ресурса. В Токио ожидают, что эмбарго на уголь приведет к сокращению поступления иностранной валюты в соседнее государство.

Однако уголь используется не только в энергетике, но и в производстве железа. Мировые цены на него уже сильно повысились, а при смене поставщика есть риск подорожания электричества и роста расходов предприятий, пишет издание.

— Правительство должно установить, как это повлияет на экономику и разработать эффективные смягчающие меры, — заключил автор.

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Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power недавно объявила об отказе от закупок российского угля в этом году, решение принято из-за ужесточения санкций против России в связи с военной операцией на Украине. Компания закупала в России около 7% угля от общего объема, нужного для работы ее тепловых электростанций. Сейчас Kyushu Electric Power нашла альтернативных поставщиков.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявлял о намерениях страны постепенно снижать импорт угля из России, вплоть до его дальнейшего запрета. Таким образом, Япония хочет сократить зависимость от энергоресурсов из России. В 2021 году на Россию пришлось около 11% всего закупаемого Японией за границей угля.

Маргарита Головатенко